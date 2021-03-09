Изрезанное женское тело обнаружили в Петербурге

В Шушарах (Санкт-Петербург) задержали 22-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве сожительницы. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, изрезанный труп 30-летней уроженки Узбекистана нашли в одной из квартир на Московском шоссе. ИА Nation News рассказало, что женщина приехала в Ленинградскую область на заработки. По подозрению в убийстве задержали сожителя погибшей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.