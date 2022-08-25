Изнасилованная пенсионером 35-летняя женщина умерла под Волгоградом

Жительница Михайловки стала жертвой изнасилования со стороны 73-летнего пенсионера. Потерпевшая, пережившая надругательство, скончалась, сообщил V1.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел, когда 35-летняя женщина пришла к пенсионеру в гости. Мужчина предложил ей распить спиртные напитки, а затем остаться у него с ночевкой. Позднее хозяин дома стал приставать к знакомой, склоняя к сексу. Женщина отказалась, после чего он повалил ее на кровать, ударил по лицу и изнасиловал.

Когда к пенсионеру зашел друг, он увидел избитую и плачущую женщину со сломанным носом. Мужчина тут же сообщил об этом в полицию. Пострадавшую срочно госпитализировали, но она скончалась через несколько часов. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

На допросе подозреваемый заявил, что обсуждал с женщиной совместное проживание. Пенсионер рассматривал ее как гражданскую жену.

Ранее в Челябинске обнаружили тело 72-летнего пенсионера со следами травм. Полиция проверяет версию о насильственной смерти.