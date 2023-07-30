Эксклюзив 30 июля 2023, 21:33 «Изможден трудом». Ветеринар объяснил, как челябинский питон мог подхватить сальмонеллез Ветеринар Шеляков: питон в Челябинске мог подхватить сальмонеллез из-за низкого иммунитета Freepik

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Зараженный сальмонеллезом челябинский питон мог подхватить инфекцию через грязные руки горожан, которые фотографировались с ним. Не исключено, что у змеи был подорван иммунитет из-за плохого содержания, заявил «360» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Переработки без отдыха

Ранее в Сети опубликовали историю, которая произошла в Челябинске. Горе-предприниматели зарабатывали на питоне и сове, предлагая прохожим сфотографироваться с ними. Однако кто-то из челябинцев заметил, что у животных нездоровый вид, и сообщил в Роспотребнадзор. Испугавшись ответственности, бизнесмены сбежали, оставив питомцев на лавке. Специалисты проверили животных и выяснили, что питон болен сальмонеллезом.

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«Здесь случился самый негативный вариант — это низкий иммунитет, что приводит именно к развитию подобных болезней. В данном случае очень плохой был уход, возможно, переработка. То есть животное было измождено трудом, не имея возможности отдыхать. Может быть, какие-то препараты были использованы для того, чтобы был тихий формат двигательной активности. Все это подорвало здоровье, и полезли все эти инфекции, которые условно опасны для человека», — объяснил Шеляков.

Что грозит тем, кто фотографировался с питоном

Подхватили ли горожане инфекцию, когда фотографировались с зараженной змеей, пока неизвестно. Как считает ветеринар, нельзя сказать, чтобы питон был чрезвычайно опасным. Однако условия, в которых люди трогали его, — когда нет возможности помыть сразу руки — повышают риски. При этом последствия сальмонеллеза могут быть тяжелыми, особенно в совокупности с другими факторами.

«Токсический шок может быть. Конечно. <…> Ослабленный организм, детский или престарелый возраст, наличие сопутствующих заболеваний… И здесь еще сальмонеллез приплюсовался. Конечно, в таких случаях может быть инфекция по типу острого отравления даже с летальным исходом», — отметил эксперт.

Будут ли разыскивать и привлекать к ответственности челябинских бизнесменов, которые зарабатывали на животных и поставили под угрозу здоровье горожан, не сообщается.