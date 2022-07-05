Издевавшуюся над 10-летней дочерью мать осудят в Свердловской области

Суд города Кушва Свердловской области вынесет наказание женщине, которая обвиняется в издевательствах над своей 10-летней дочерью. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По данным следствия, с июля 2020 по декабрь 2021 года обвиняемая систематически избивала и наказывала своего ребенка.

«Так, помимо побоев, в осенне-зимний период обвиняемая выставляла в домашней легкой одежде свою дочь на период от 30 минут до трех часов в неотапливаемые сарай и баню», — говорится в сообщении ведомства.

По факту истязаний над несовершеннолетней на женщину завели уголовное дело. Ей грозит до семи лет лишения свободы.