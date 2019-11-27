Издевательства ямальского водителя над собакой попали на видео

На кадрах видно, что привязанная к «Ниве» собака бежит за машиной, которая едет по заснеженному двору. В какой-то момент водитель останавливается, выходит из салона и начинает пинать ногами несчастное животное.

Зоозащитники выразили надежду, что после того, как запись с издевательствами над собакой попала к полицейским, действиям мужчины будет дана справедливая оценка.

«Фонд готов оказать содействие в поиске для животного новых владельцев», — заверила куратор фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» Ольга Белякова.

По данным информагентства, региональное управление МВД проводит проверку после случившегося.