    10 июня 2020, 01:53

    Пожар произошел в цеху по производству моющих изделий в Волгодонске

    Наталья Жуковская

    Цех по производству моющих изделий загорелся в Волгодонске (Ростовская область). Возгорание зафиксировали на территории 250 квадратных метров.
    Пожар произошел в цеху по производству моющих изделий в Волгодонске

    «В 22.25 в Волгодонске по адресу: 7-я Заводская улица, произошел пожар в цехе по изготовлению синтетических моющих изделий», — сказано в сообщении МЧС.

    ЧП произошло в промзоне, спустя 10 минут после начала пожара, ему присводили второй ранг. Здание горело по всей площади.

    Были привлечены 44 человека, 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступала. Обстановка уточняется.