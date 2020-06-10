Пожар произошел в цеху по производству моющих изделий в Волгодонске

Цех по производству моющих изделий загорелся в Волгодонске (Ростовская область). Возгорание зафиксировали на территории 250 квадратных метров.

«В 22.25 в Волгодонске по адресу: 7-я Заводская улица, произошел пожар в цехе по изготовлению синтетических моющих изделий», — сказано в сообщении МЧС.

ЧП произошло в промзоне, спустя 10 минут после начала пожара, ему присводили второй ранг. Здание горело по всей площади.

Были привлечены 44 человека, 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступала. Обстановка уточняется.