Происшествия 28 июня 2023, 18:52 Издание Novaja Gazeta-Europe признали нежелательным в России Генпрокуратура признала издание Novaja Gazeta-Europe нежелательным в России РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвия) нежелательной в РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поясняется, что организацию организовал латвийский журналист Кирилл Мартынов*, которого уже признали иноагентом в России. Кроме того, в ее работе участвуют бывшие сотрудники редакции «Новой газеты», а у этого СМИ аннулировали свидетельства о регистрации печатной и электронной версии из-за нарушений законодательства. Решение приняли Басманный суд Москвы и Верховный суд России.

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В Генпрокуратуре сочли, что Novaja Gazeta-Europe создает и распространяет «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам Российской Федерации». Журналисты пишут о том, что в стране якобы массово нарушают права и свободы жителей, ее обвиняют в развязывании конфликта на Украине, военных преступлениях и репрессиях. Помимо этого, СМИ распространяет материалы экстремистских организаций «ФБК»** и «штабы Навального»**. Помимо этого, газета регулярно печатает на русском и латышском языках материалы организаций, чью деятельность признали нежелательной в РФ.

Ведомство сделало вывод о том, что работа газеты несет «угрозу основам конституционного строя» и безопасности России.

*Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

** Запрещенные в России экстремистские организации