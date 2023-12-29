Происшествия 29 декабря 2023, 02:02 Избившую школьников нунчаками жительницу Санкт-Петербурга арестовали Петербурженку, избившую двух детей нунчаками, арестовали до 25 февраля 2024 года Freepik

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В Санкт-Петербурге заключили под стражу женщину, которая у себя дома избила нунчаками двух школьников, угрожала им ножом, распыляла газ и удерживала младшеклассников в квартире около часа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«27 декабря Акулова была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25 февраля 2024 года», — сказано в материале.

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Петербурженка 27 декабря пригласила двух учащихся начальных классов к себе домой под предлогом попить чай и согреться. Когда дети оказались в квартире, подозреваемая стала издеваться над ними. Сама женщина частично признала вину, о причине ее поступка не сообщили.

Ранее мать одного из пострадавших детей рассказала в беседе с «360», что избившая школьников женщина злоупотребляла алкоголем. По ее словам, у подозреваемой неоднократно были приводы в районный отдел полиции.