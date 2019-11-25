Избивший восьмилетнюю ученицу московский репетитор получил условный срок

Кроме того, суд обязал учителя выплатить семье девочки компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Также Масхудян не сможет заниматься преподавательской деятельностью на протяжении двух лет.

Следователи задержали репетитора, издевавшегося над ученицей Подробнее

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры уточнил, что против преподавателя завели уголовное дело по статье «истязание, совершенное в отношение заведомо несовершеннолетнего». Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

По данным ведомства, репетитор по договоренности с родителями ученицы два раза в неделю приходил к ним домой, чтобы учить девочку игре на фортепиано. Начиная с ноября 2018 года Масхудян начал бить свою ученицу во время уроков и всячески оскорблять.

Родители девочки узнали об этом только в апреле этого года, когда посмотрели запись с установленного в квартире регистратора. В результате проверки против репетитора завели уголовное дело. Масхудян признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей стороне извинения. Пока приговор об условном сроке в силу не вступил.