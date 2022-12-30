Происшествия 30 декабря 2022, 13:41 Избивший школьников в Карелии мужчина предстанет перед судом

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Дело 22-летнего обвиняемого, который избил в заброшенном здании двух школьников, передали в суд. Об этом сообщили ИА Nation news со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Республике Карелия.

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Известно, что мужчина выпил и увидел, как играет компания детей. Тогда он решил выместить на них свою внезапную агрессию. Жертвами стали два школьника, 8 и 11 лет. Мужчине предъявили обвинение в побоях, истязании и угрозе убийством. Теперь он ждет суда.