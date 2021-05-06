Избивший ремнем дочь стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Петербурженка попросила привлечь мужа к ответственности после избиения их общей дочери ремнем. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пару недель назад школьница 15 лет обратилась к врачам в детское медицинское учреждение, где сообщила об избиении отцом. Врачи обнаружили у нее гематомы на правой ягодице и тазобедренном суставе.

Через какое-то время мать девочки заявила в полицию на мужчину 55 лет, с которым проживала. Уголовное дело возбудили по причине умышленного причинения вреда здоровью.