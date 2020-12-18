Избивший медиков волгоградец на четыре года отправится в колонию
Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию областной прокуратуры, в ночь на 30 декабря прошлого года он, будучи в подпитии, приехал в областной клинический перинатальный центр № 2 забрать свою беременную жену, которая просилась домой.
Увидев, в каком состоянии мужчина, медики отказались отпускать пациентку. После чего муж набросился на них с кулаками, ударив врача и повалил на пол медицинскую сестру. Затем мужчина вместе с женой уехал домой.
Все происходящее записали камеры видеонаблюдения. В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело по факту побоев.
Пока шло расследование, выяснилась причастность мужчины еще и к ограблению знакомого и присвоению денег и телефона друга.
Вину во всех этих криминальных событиях подозреваемый признал полностью.
В итоге приговором суда ему назначено четыре года колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.