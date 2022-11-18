Происшествия 18 ноября 2022, 20:26 Избившему Прилучного бизнесмену назначили наказание в виде исправительных работ Владельца клуба «Завод» в Калининграде Семенова признали виновным в избиении Прилучного Пресс-служба Калининградского областного суда / Telegram

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Ленинградский районный суд города Калининграда приговорил в одному году и пяти месяцам исправительных работ владельца клуба «Завод» Владимира Семенова, признанного виновным в избиении актера Павла Прилучного. Об этом сообщила пресс-служба областного суда в Telegram-канале.

«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на год и пять месяцев с удержанием 15% заработной платы доход государства», — говорится в заключении суда.

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Изначально прокурор запросил для обвиняемого три года колонии строгого режима. Судебный процесс шел с 25 января, после первых заседаний у обвиняемого случился инфаркт. Прилучный посетил Калининград месяц назад для дачи показаний.

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Установлено, что инцидент произошел 21 ноября 2020 года. Прилучный находился в Калининграде на съемках фильма. Владелец клуба нанес актеру не менее двух ударов руками и ногами по голове. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой с переломом костей.