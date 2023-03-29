Происшествия 29 марта 2023, 16:01 Избившей сына жительнице Нижегородской области вынесли наказание

Читать 360tv в

Жительницу поселка Юганец Володарского района Нижегородской области, которая в январе 2022 года избила своего семилетнего сына в подъезде, вынесли наказание. Об этом сообщил сайт NewsNN со ссылкой на местную прокуратуру.

Многодетной матери назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 340 часов.

Реклама

Женщина пока не лишена родительских прав. Сначала детей нижегородки отдали в социально-реабилитационный центр, а затем одного из них передали отцу. Над остальными детьми взяла опеку семья осужденной.