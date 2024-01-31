Происшествия 31 января 2024, 15:25 Избившая ребенка в Москве няня назвала причину поступка Baza: избившая мальчика в Москве няня сорвалась из-за обстрелов Донецка Freepik

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Няня, подозреваемая в избиении годовалого мальчика, рассказала, что пребывала в стрессе из-за обстрелов Донецка. По словам женщины, причиной ее нервного срыва стало беспокойство за родных. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, на допросе женщина сообщила следователям, что находилась в постоянной тревоге за оставшихся в Донецке престарелую мать и двух своих дочерей, одна из которых беременна, а другая недавно родила.

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Она сообщила, что ночью накануне происшествия ребенок плохо спал после прививки. Измотанная недосыпом и эмоциональным давлением, 56-летняя женщина сорвалась на мальчика. По ее словам, она всего лишь «постукивала бутылкой, чтобы он уснул».

Авторы публикации добавили, что камеры видеонаблюдения записали, как няня трясла ребенка, ударила его по ноге и плевала мальчику на голову. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.