Происшествия 05 декабря 2023, 23:56 Избивавшего 12-летнего сына жителя Ивановской области задержали Ивановский СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Шуи за избиение сына РИА «Новости»

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Жителя Ивановской области, подозреваемого в истязании сына, задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Ивановской области.

«По данным следствия, в разные периоды времени 38-летний житель Шуи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно и систематически применял в отношении своего 12-летнего сына физическое насилие путем нанесения побоев», — заявили в ведомстве.

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Там также отметили, что ранее в социальных сетях опубликовали видеозаписи, на которых мужчина истязал ребенка.

Жителя Шуи уже задержали, с ним проводятся следственные действия.

Ранее мать школьника записала издевательства пьяного супруга над сыном на видео и отправила коллега по работе. Женщина сразу обратилась в полицию, где рассказала, что мужчина часто применяет на своих детях такие «методы воспитания».

Чаще всего он избивал сына, но доставалось также его супруге и дочерям. Девочек при этом он больше словами обижал или мог кинуть в них какой-нибудь легкий предмет. Мальчику же в результате такого отцовского воспитания начал сильно заикаться.