Происшествия 08 сентября 2023, 03:54 Избитый в Забайкалье участник СВО отправил на передовую подаренную «Ниву» РИА «Новости»

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Участник СВО, которого избили хулиганы в Забайкалье, отправил на передовую подаренный ему автомобиль «Нива». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Военный подтвердил, что волонтеры подарили ему автомобиль, однако кто именно это сделал — не раскрыл. Он принял решение отправить машину своим сослуживцам в зону спецоперации.

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«Парням сейчас это все будет нужнее, чем мне. Это „Нива“, им — надо», — рассказал боец.

По словам мужчины, военные уже получили «Ниву», машина успела принять участие в боевых действиях. Он отметил, что бойцам на передовой сейчас нужна забота и теплота. Жена участника СВО поддержала решение супруга об отправке автомобиля солдатам.

Ранее неизвестные напали на бойца спецоперации в Нерчинско-Заводском районе в Забайкалье. Два хулигана из компании били мужчину ногами, а остальные шесть соучастников смотрели на чудовищное зрелище и подбадривали товарищей. Также злоумышленники выбросили награды участника СВО.

В МВД РФ по Забайкальскому краю заявили, что причиной происшествия стал конфликт в кафе. Сотрудники правоохранительных органов установили личности хулиганов и задержали одного из них. Подозреваемому — 27 лет, его отправили в изолятор временного содержания.