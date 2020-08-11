Избитый Широковым арбитр подаст на него в суд

Арбитр Никита Данченко напишет заявление в полицию на Романа Широкова. 10 августа футболист избил судью прямо во время матча любительских команд.

«Я разговаривал с Данченковым, заявление в полицию он пока не подавал, но обязательно это сделает», — рассказал глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов. Его слова приводит ТАСС.

Французов также усомнился в психическом здоровье Широкова, который набросился на 20-летнего арбитра после красной карточки в свой адрес. Данченко сделал замечание футболисту за брань на игровом поле.

Сам арбитр рассказал подписчикам в Instagram, что провел в больнице четыре часа. Ему наложили швы и сделали множество обследований.

«Время 04:00 по Москве — я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — вот самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, потом еще 15-20 минут в травмпункте», — рассказал Никита Данченко.

Ранее журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров опубликовал видео, в котором бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью во время любительского матча. Егоров добавил, что перед этим футболист чуть не сломал другому спортсмену ноги.