Избитый после ссоры в родительском чате волгоградец умер в реанимации

«Он сегодня скончался, не приходя в сознание», — рассказали в ведомстве.

Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение. Неизвестный пришел в одно из отделений банка в Центральном районе Волгограда и несколько раз ударил рукой по голове посетителя. По данным регионального главка МВД, незадолго до этого мужчины поссорились.

По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с потерпевшим. Он якобы оскорбил женщину в родительском чате. После конфликта в банке пострадавший попал в больницу. Медики прооперировали его, он лежал в коме. Какие именно травмы получил потерпевший, не уточнялось.

Подозреваемого арестовали на два месяца, писал сайт радиостанции «Говорит Москва». Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавший — 30-летний местный житель.