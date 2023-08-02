Происшествия 02 августа 2023, 14:14 Избитый мигрантом участник СВО из Челябинской области умер в больнице Ura.ru: участник СВО из Челябинской области скончался в больнице после драки с мигрантом РИА «Новости»

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Участник спецоперации из Юрюзани Челябинской области скончался в больнице после драки с уроженцем Таджикистана. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в городе.

Врачам пришлось сделать бойцу трепанацию черепа, чтобы спасти ему жизнь. Перед операцией мужчину ввели в искусственную кому.

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«Более недели он был в критическом состоянии. Но не справился с нагрузкой», — сказал собеседник Ura.ru.

Прощание с участником СВО пройдет во Дворце культуры в Юрюзани. На церемонии выступит военный оркестр из Трехгорного. После траурного мероприятия тело бойца доставят в храм, а затем похоронят на Аллее Славы.

Участник спецоперации подрался с мигрантом в одном из баров Юрюзани. Уроженец Таджикистана оскорблял военного, что и привело к конфликту.

Во время драки боец получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Второй участник сбежал с места происшествия, его объявили в розыск. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого дела.

Ранее суд отправил жителя Челябинска в колонию за нападение на женщину в маршрутке. Преступник был пьян и пырнул незнакомку ножом в живот.