Избитый и задержанный в Египте фотоблогер Котов вернулся в Россию

Блогер-фотограф Арсений Котов вернулся домой после происшествий в Египте. Он выразил благодарность всем, кто поучаствовал в его спасении, разместив пост в Instagram.

«Я наконец вернулся на родину! Выражаю огромную благодарность всем, кто помог мне выбраться из этого ада!» — написал фотограф в своем профиле.

Источник фото: Instagram Арсения Котова

Котов поблагодарил мужчину, который предоставил ему дом на два дня и поддерживал его в отделении египетской полиции, сотрудников российского консульства, которые донесли до местных полицейских, что турист не виноват в случившемся, и помогли ему выбраться, и всех своих подписчиков, которые обратили внимание на проблему.

Арсений Котов в своих прошлых постах рассказал, что его избили в Каире, попытавшись отнять у него фотоаппарат. Местному жителю показалось, что тот пытается фотографировать его жену. После этого блогера, который получил телесные травмы, задержали и долгое время не хотели отпускать из отделения полиции. Тогда он обратился к своей аудитории с просьбой ему помочь.