Избитая сиделкой 95-летняя пенсионерка умерла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончалась 95-летняя женщина, которую жестоко избила сиделка. Как сообщило RT, состояние пенсионерки продолжало ухудшаться весь месяц, в итоге врачи оказались бессильны.

Вопиющий случай произошел в Екатеринбурге в начале августа. За женщиной преклонного возраста ухаживала сиделка, которая набросилась на свою беззащитную подопечную. По некоторым данным, пенсионерка просто попросила померить ей давление. Сиделка неожиданно взбесилась, стала бить женщину ногами и руками, а потом оттаскала за волосы.

Пострадавшую доставили в больницу, где у нее зафиксировали ушибы и гематомы. Медики пытались стабилизировать ее состояние, но с каждым днем пациентке становилось все хуже. Сегодня стало известно, что ее организм не выдержал. Возбуждено уголовное дело.

Общественность взбудоражило и другое нападение: пассажиры московского метро избили родителей мальчика-аутиста. Ребенка с особенностями стали оскорблять прямо в вагоне, а мама с папой попробовали за него вступиться. В итоге их стали бить по голове, семья мальчика покинула вагон и обратилась в полицию.