Избитая «разведчиком» девушка написала заявление в полицию

Жительница Москвы Юлия написала заявление в полицию после того, как ее избил ее молодой человек, который говорил, что служит в разведке. Копия заявления оказалась в распоряжении «360».

Девушка сообщила, что 8 марта ее избил 27-летний парень, который, по ее словам, служит в разведке. Юлия решила предать этой ситуации огласку в СМИ, так как считает, что ее молодой человек может воспользоваться своими связями, чтобы избежать наказания.

Источник фото: телеканал «360»

Юлия рассказала, что конфликт между ними возник на почве ревности, когда она залезла в телефон своего парня и прочитала там его переписку с другой девушкой, которой он признавался в любви. Юлия потребовала объяснений, на что ее возлюбленный, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал ее избивать. Девушка сообщила, что он нанес ей несколько ударов железной ложкой, а также бил головой об стену. На следующий день москвичка зафиксировала в больнице полученные травмы.

Накануне Юлия предоставила «360» записи разговоров с обидчиком, на которых он просит прощения и умоляет не обращаться в полицию, так как это может «испортить ему службу». Свое поведение он оправдывал тем, что был пьян, и предлагал загладить вину деньгами.