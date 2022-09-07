Избирательный участок в Москве попытались поджечь — источник | 360°

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Избирательный участок в Москве попытались поджечь — источник

Источник «360»: неизвестные попытались поджечь избирательный участок в Москве

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Неизвестные ночью попытались поджечь избирательный участок на улице Профсоюзной в Москве. Об этом сообщил источник «360».

ЧП произошло по адресу: улица Профсоюзная, дом 97, корпус 1. В окна цокольного этажа кинули зажигательную смесь. Огонь быстро потушили.

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Информация уточняется.

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