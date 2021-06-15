Избиение петербургского подростка за серьгу в ухе попало на видео

В Санкт-Петербурге подростка избили за проколотое ухо. Серьга 16-летнего школьника не понравилась компании мужчин: сначала они просто оскорбляли парня, а потом решили проучить его.

Подросток вместе с друзьями вышел в магазин купить воды, когда им встретились несколько мужчин. Об этом «360» рассказала мать юноши.

«Его избили на улице двое 40-летних мужчин. <…> Сидели на скамейке, ребята ускорили шаг, они их догнали, начали толкать. Моего сына толкнули, он упал на спину. Один [мужчина] сел ему на грудь и начал бить по лицу», — заявила женщина.

Помогла ребятам неравнодушная прохожая: оттащила нападавших и вызвала полицию. Подростки спрятались в магазине. Продавец вывел буйного мужчину в коридор и держал, пока дети не ушли.

«У него даже не серьга. Тонкий прокол и маленький шарик в мочке уха», — пояснила мама парня. Сам он даже не понял претензий.

Все обстоятельства нападения сейчас устанавливают следователи.

Школьник попал в больницу с переломами, гематомами и отекшим глазом. Есть риск отека сетчатки, что в итоге может привести к слепоте. Одного из напавших на подростков мужчину задержали.