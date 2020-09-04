«Избил, ребро сломал»: нападение мужчины из Татарстана на бывшую жену в магазине не было первым

Житель Татарстана, исколовший в магазине бывшую жену, нападал на нее и раньше. Полтора месяца назад он избил женщину и сломал ребро. Об этом «360» рассказал знакомый пострадавшей.

«Да у него мания, что ли, какая-то была. Он, по ходу, любит ее. Не знаю, как это назвать. <…> Перед этим он ее месяца полтора, что ли, назад избил, ребро сломал», — рассказал собеседник и добавил, что устроивший поножовщину в супермаркете мужчина очень ревновал свою экс-супругу. У них есть трое общих детей.

Ранее в полиции сообщили, что мужчина набросился на свою бывшую жену с острым предметом в магазине. Он следил за пострадавшей от дома и, когда она зашла в магазин, забежал за ней следом, достал орудие преступления и несколько раз ударил женщину. После этого ее отвезли в больницу.

В СУ СК РФ по Татарстану рассказали, что получившая ножевые ранения жительница Заинска подала заявление о том, что бывший супруг ее изнасиловал. Ее знакомый рассказал, что на днях должен был состояться суд.

Информации о состоянии пострадавшей пока нет. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Злоумышленника сейчас ищут.