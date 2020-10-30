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    30 октября 2020, 01:29

    Отчима и мать подозревают в жестоком избиении троих детей в Москве

    Валерия Шафирко

    Столичные следователи подозревают женщину и ее мужа в систематическом и жестоком избиении троих детей. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в одну из больниц Москвы поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями.
    Отчима и мать подозревают в жестоком избиении троих детей в Москве

    По данным следствия, ребенок поступил в одно из медицинских учреждений города 24 октября, сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по Москве.

    «Предварительно установлено, что ребенок проживал в многодетной семье. Телесные повреждения ему причинил отчим», — рассказала представитель ведомства.

    Подозреваемого мужчину и мать потерпевшего мальчика доставят в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий. Другие дети, которые воспитываются в семье, сейчас находятся в городской больнице. Медики проведут обследование, которое покажет их состояние здоровья.

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям об истязании, и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, говорится на сайте ГУ СК РФ по Москве.

    В рамках расследования дела следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, уточнили в пресс-службе.

    Следователи продолжают расследование уголовного дела.

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