Избиение в прямом эфире стримера Mellstroy привело к полицейским проверкам

Полиция Москвы проверит информацию об избиении девушки в прямом эфире на канале блогера Mellstroy. Парень несколько раз ударил свою гостью головой об стол.

О начале проверки сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Ранее с просьбой разобраться к органам обратился общественник из Перми Михаил Нецветаев.

Блогер Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим, во время стрима на своем YouTube-канале несколько раз ударил Алену Ефимову лицом об стол. Так он отреагировал на ее просьбу раздеться в кадре. Девушка заявила, что Бурим раньше хвастался красивой фигурой, поэтому попросила доказательства. Блогера разозлила такая просьба, он избил Ефимову и вытолкал ее из кадра.

Позднее пострадавшая опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, где рассказала о случившемся и показала последствия избиения. Она обратилась ко всем, кто когда-либо был жертвой блогера, и призвала подать коллективный иск.