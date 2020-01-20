Избиение уральского пятиклассника попало на видео

По словам инсайдера, пострадавший школьник был гиперактивен и часто мешал одноклассникам, создавая конфликтные ситуации. Дети отказывались с ним играть, и сегодняшний конфликт развивался на протяжении нескольких перемен. В итоге школьники договорились встретиться после уроков.

«Сначала дрались один на один, потом присоединились другие. Старшие ученики пытались их разнимать», — отметил источник.

Старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга заверил, что сейчас проводится проверка.

В свою очередь директор школы, где произошла потасовка, отказалась от комментариев, так как идет расследование.