    20 января 2020, 20:23

    Избиение уральского пятиклассника попало на видео

    Артур Блянихов

    В Свердловской области местные подростки сняли на видео избиение пятиклассника и выложили ролик в соцсети. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам инсайдера, пострадавший школьник был гиперактивен и часто мешал одноклассникам, создавая конфликтные ситуации. Дети отказывались с ним играть, и сегодняшний конфликт развивался на протяжении нескольких перемен. В итоге школьники договорились встретиться после уроков.

    «Сначала дрались один на один, потом присоединились другие. Старшие ученики пытались их разнимать», — отметил источник.

    Старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга заверил, что сейчас проводится проверка.

    В свою очередь директор школы, где произошла потасовка, отказалась от комментариев, так как идет расследование.