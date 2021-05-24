Избиение трансгендера у ЛГБТ-кафе в Омске попало на видео

Посетители омского ЛГБТ-кафе пострадали в результате нападения неизвестных. В результате серьезные травмы получил трансгендер. Об этом «360» рассказал представляющий интересы пострадавшего Николай Редькин.

Он пояснил, что нападение произошло в минувшую субботу, 22 мая, около 6:00. В этот день в кафе собираются представители ЛГБТ. К зданию подъехал автомобиль, из него вышел молодой человек и начал избивать двух людей, которые сидели на улице. Момент нападения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что молодой человек подходит со спины и сначала пинает, сидящих на лавочке. Когда они пытаются уйти, нападавший начинает наносить удары руками и ногами.

По словам Николая Редькина, врачи диагностировали у пострадавшего трансгендера черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб копчика.

«Мы подали заявление в полицию через день. Сейчас идет доследственная проверка. То есть допрашивают свидетелей, потерпевшего, назначили медицинскую экспертизу по данному делу», — поделился он.

Защитник отметил, что простым нападением на посетителей все не закончилось. Избивший посетителей молодой человек вернулся на своей машине с пятью подельниками. Они пытались выломать дверь, проникнуть внутрь заведения и сломали камеры видеонаблюдения.

Владелец кафе подал заявление в полицию для поиска вандалов, повредивших его имущество.

В пресс-службе регионального главка МВД изданию NGS55 подтвердили, что зарегистрировали два обращения: одно от девушки о причинении ей телесных повреждений, второе от владельцев развлекательного заведения. Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение причастных к происшествию.