Избиение толпой в Домодедове показали на новом видео

В социальных сетях распространилось еще одно видео массовой драки в Домодедове. На кадрах показано, как одного из участников избивают толпой, когда он лежит на асфальте.

В начале видео молодой человек протирает глаза и отдает оператору свою кепку. На заднем плане толпа дерется на проезжей части. Видно, как несколько человек валят противника на асфальт, после чего толпой продолжают наносить ему удары ногами.

В полиции Московской области сообщили, что по факту выявления в Сети видео с дракой в Домодедове начали проверку. Личности участников конфликта устанавливаются. Ход проверки контролирует подмосковная прокуратура.

Массовая драка произошла в Домодедове в ночь на воскресенье. По некоторым данным, в конфликте принимали участие 20–30 человек. Сообщалось, что среди них были и русские, и приезжие. Но один из участников ранее рассказывал, что конфликт произошел не на межнациональной почве. А закончилось все выстрелами из пневматики в воздух. В полицию после этого никто не обращался. Точное число пострадавших неизвестно.