Эксклюзив 01 июня 2023, 10:32 Избиение продавца шаурмы пьяной компанией в Казани попало на видео Пьяная компания в Казани избила продавца шаурмы за мат и сонный вид

Читать 360tv в

Четыре пьяных клиента ночью избили продавца шаурмы за сонный вид и мат. Ролик с камеры видеонаблюдения оказался в распоряжении «360».

Мужчинам понадобилось заказать пиццу около 03:30. В торговой точке на улице Адоратского, 6/1, у них приняли заказ, но продавец был сонным и, готовя, стал ругаться матом на своем языке. Видимо, торговец рассчитывал, что его не поймут, однако татарский и узбекский языки похожи, и один из клиентов разобрал мат. Тогда мужчины ворвались на кухню и набросились на «обидчика».

Реклама

Судя по видео, мужчины быстро сбили продавца с ног и стали бить. В основном избивал один из них. Потом в «провинившегося» стали кидать предметы, которые попадались под руку. Он почти не сопротивлялся, лишь пытался заслонить руками лицо. Когда в конце записи пострадавший попытался подняться, у него на лбу была кровь. Он сразу взял телефон — возможно, чтобы позвонить в полицию. Его коллега пытался прогнать пьяных мужчин, но безуспешно.

Полицейские приняли обращение об избиении, одного из виновников задержали по горячим следам. Пострадавшего отвезли в больницу. Когда его опрашивали, в медучреждение доставили и троих нападавших. Один из них сломал руку, избивая продавца. В итоге задержали всех троих.