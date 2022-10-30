Избиение подростка в ночном клубе в Уфе сняли на видео | 360°

30 октября 2022, 19:08
Избиение подростка в ночном клубе в Уфе сняли на видео
Очевидцы сняли на видео избиение подростка в ночном клубе в Уфе
Подросток попал в реанимацию после драки в ночном клубе в Уфе. Юноше 17 лет, его избил 20-летний молодой человек, сообщил источник «360». На видео парни сцепились на лестнице, один из них продолжал бить оппонента, когда тот уже упал на пол.
В момент драки их сначала пыталась разнять девушка, потом другие посетители. Источник уточнил, что клуб арендовали для подростков накануне.
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Пострадавший юноша получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации, добавил собеседник «360». По его информации, правоохранители начали проверку по факту случившегося.
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В пресс-службе ГУ МВД Башкирии подтвердили, что полиция получила сообщение из больницы об обращении пациента с травмами. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что в одном из развлекательных заведений города два посетителя повздорили из-за личной неприязни. Подозреваемого в нанесении травм подростку доставили в отдел для разбирательств. Проверка продолжается.
Драки
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