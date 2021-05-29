Избиение мужчины на самокате бойцом ММА в Москве попало на видео
Боец ММА Гарун Дибиров избил мужчину на каршеринговом самокате в Москве, сообщили СМИ. Нападение зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения.
По данным источника РЕН ТВ, мужчина на самокате не захотел уступить дорогу Дибирову. Тогда спортсмен пустил в ход кулаки. Его оппонент упал на асфальт. На помощь пострадавшему пришли несколько прохожих.
Источник телеканала заявил, что избитый Дибировым мужчина получил очень серьезные травмы и был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него перелом черепа и сотрясение мозга. Сейчас он находится в реанимации.
Дибирова задержала полиция. Официально эту информацию в МВД пока не подтвердили.
В 2011 году в Москве трагическим образом закончился конфликт чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева и студента Ивана Агафонова. Спортсмен ударил парня в челюсть. Тот скончался. Узнав об этом, Мирзаев сам сдался полиции, сообщало Ura.ru.