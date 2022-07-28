Избиение коня лопатой заинтересовало петербургскую прокуратуру

В Санкт-Петербурге разыскивают женщину, которая избила коня лопатой в одном из городских гаражей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В Сети оказалось видео, на которое попало избиение животного. На тот момент хозяйки коня не оказалось поблизости. За ним наблюдала ее подчиненная, которая и взяла в руки лопату. Она перестала выходить на связь, когда видеозапись попала в общий доступ.

«В настоящее время проверка не завершена. Природоохранной прокуратурой после получения и изучения документов, а также суждений специалистов будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.