Эксклюзив 14 декабря 2023, 12:12 Избиение девушки владельцем ночного клуба в Нижнем Новгороде попало на видео

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Владелец ночного клуба избил в Нижнем Новгороде одну из посетительниц заведения. В распоряжении «360» оказалась видеозапись с конфликтом.

Мужчина обругал девушку и ударил по голове. Посетительница ночного клуба потеряла сознание. Полиция задержала владельца кафе, он на камеру принес извинения.

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«Извиняюсь за ситуацию, которая случилась. Я не должен был так поступать», — заявил он.

Следственный комитет проведет проверку по факту избиений девушки, расследование возьмет на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства. Доклад представит руководитель следственного управления СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

Ранее калининградец избил бывшую жену в лицее на глазах у их сына. Бывший супруг ударил женщину ногой в живот и увел ребенка. Мужчина устроил скандал после того, как мать мальчика забрала ребенка с уроков, чтобы повидаться с ним.