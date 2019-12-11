Избиение девушки из-за внешнего вида в кафе Петербурга попало на видео

На кадрах видно, как в кафе заходят четыре девушки, среди которых была и Екатерина. Сразу вслед за ними в заведение зашли четверо мужчин. После появились еще двое, которые остались у входа и начали изучать содержимое витрины.

В какой-то момент четверо молодых людей побежали к выходу. Вслед за ними побежала девушка. В этот момент один из стоящих у витрины мужчин ударил ее по лицу. Девушка упала и ударилась о стул. После этого ее начало трясти. К ней подбежали ее подруги и сотрудники заведения.

Ранее подруга Екатерины Лысых Алина, которая присутствовала при избиении, рассказала, что вместе с подругами она шла по Лиговскому проспекту. К ним подошла компания из семи мужчин, которым не понравился внешний вид девушек.

Они начали оскорблять их и обзывать лесбиянками. Чтобы избавиться от хулиганов, девушки решили спрятаться в кафе. Но они пошли и за ними. Не выдержав такого обращения, Екатерина достала перцовый баллончик, но один из преследователей ударил ее по лицу. В итоге девушку госпитализировали.

На следующий день ее выписали. У нее диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, от нанесенного удара у девушки порвалась губа, которую медики зашили.