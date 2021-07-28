Избиение артиста балета у бара «Голубая устрица» в Петербурге попало на камеры

В Санкт-Петербурге, около бара «Голубая устрица», избили и ограбили артиста балета. В преступлении заподозрили жителя Дагестана, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным СМИ, жертвой грабителей стал 41-летний артист балета Михайловского театра Дмитрий Ярмийчук.

«По подозрению в совершении данных преступлений задержан 31-летний житель одной из северокавказских республик. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился артист балета Михайловского театра с заявлением, что по улице Садовой двое неизвестных избили его руками и отобрали у него семь тысяч рублей. Про задержанного известно, что он не работает и родился в 1991 году. В феврале этого года он был осужден по нескольким статьям на один год и девять месяцев с ограничением свободы на шесть месяцев. Под административным надзором не состоит, отметили в пресс-службе.

В распоряжение «360» попало видео с городских камер. На кадрах видно, что танцор стоит рядом с двумя людьми, в какой-то момент один из них бьет мужчину по лицу. Тот падает на асфальт. В это время парень, стоящий неподалеку, хотел вмешаться, но злоумышленники его оттолкнули. Через несколько секунд преступник еще раз ударил артиста по голове. После пострадавший встал на ноги.