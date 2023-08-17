Происшествия 17 августа 2023, 12:06 Тренер по боксу избил подростка в Котельниках Mash: тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках

Читать 360tv в

Тренер по боксу набросился на мальчика во время конфликта и избил его руками и ногами в Котельниках. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, ссора между взрослым и 12-летним ребенком произошла во дворе дома в микрорайоне Силикат. Во время потасовки, попавшей на видео, тренер повалил подростка на асфальт.

Реклама

«Мужчина нанес 11 ударов руками и ногами по голове ребенка, а потом пытался его задавить собственным весом», — указал Mash.

Друзья школьника пытались помочь, стреляя в нападавшего из игрушечного пистолета. В итоге взрослого оттащил от мальчика прохожий.

Родители отвезли подростка в травмпункт, чтобы снять побои, а затем написали заявление в полицию. По их словам, тренера вызвали на допрос, но через полчаса отпустили. Мужчина сказал, что ребенок якобы набросился на него с ножом, хотя на видео холодного оружия нет.

Официальная версия МВД

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области указала, что сообщение о происшествии в микрорайоне Силикат поступило в дежурную часть Котельниковского отдела полиции 15 августа.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что мужчина сделал замечание группе несовершеннолетних лиц и в ходе словесного конфликта затеял драку с одним из них, причинив телесные повреждения», — сказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

По ее словам, подросток 2011 года рождения обратился в медучреждение и прошел судебно-медицинскую экспертизу. Нападавшего доставили в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель 1966 года рождения, сообщила Петрова. Начальник пресс-службы добавила, что пока полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Похожий случай произошел в Петрозаводске в начале августа. Там мужчина набросился с кулаками на подростков на детской площадке. Компания помешала взрослому шумным поведением.