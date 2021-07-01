Из-за засухи на юге Пермского края ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Октябрьском городском округе Пермского края из-за сильной засухи. Природное явление уничтожило посевы на сельхозугодьях. Специалисты оценивают нанесенный ущерб в десятки миллионов рублей. Об этом сообщило Ura.ru.

«В связи с засухой в Октябрьском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади 8,5 тысячи гектар. Прогнозируемая сумма ущерба составила 46,3 миллиона рублей», — сказано на странице округа в социальной сети.

О недостатке влаги в почве стало известно в мае этого года. В мэрии занимаются подготовкой программы по поддержке сельского хозяйства в период засухи.