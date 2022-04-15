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    15 апреля 2022, 12:17

    Источник: Кузьминский районный суд эвакуировали из-за задымления

    Александра Прохорова, Алла Морген, Дарья Новая

    Сотрудников и посетителей Кузьминского районного суда эвакуировали из-за начавшегося в здании задымления на пятом этаже. Как сообщил источник «360», в здании сработала сигнализация.

    Судебные приставы вызвали на место пожарных. В пресс-службе суда подтвердили, что всех находящихся людей вывели на улицу.

    В столичном главке МЧС уточнили, что прибывшие на место пожарные загорания в помещении не обнаружили. Там отметили, что сигнализация сработала из-за ремонтных работ, которые проводились в здании.