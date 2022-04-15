Источник: Кузьминский районный суд эвакуировали из-за задымления

Сотрудников и посетителей Кузьминского районного суда эвакуировали из-за начавшегося в здании задымления на пятом этаже. Как сообщил источник «360», в здании сработала сигнализация.

Судебные приставы вызвали на место пожарных. В пресс-службе суда подтвердили, что всех находящихся людей вывели на улицу.

В столичном главке МЧС уточнили, что прибывшие на место пожарные загорания в помещении не обнаружили. Там отметили, что сигнализация сработала из-за ремонтных работ, которые проводились в здании.