Из-за взрыва катера во Флориде пострадали 13 человек

Взорвавшийся по неизвестной причине катер во Флориде травмировал 13 человек. У людей ожоги разной степени тяжести.

Как минимум 13 человек пострадали из-за серии взрывов на катере, который находился на реке в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление местных властей.

Всего на борту находился 21 человек, включая членов экипажа. Судно стояло на реке Нью-Ривер. Взрывы начались, когда судно начало отходить от берега.

По информации сайта Sun sentinel, взрывы прогремели на прогулочном судне Wellcraft. После взрыва, корпус лодки загорелся, и пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня. В результате люди получили ожоги, синяки, ссадины и порезы. Отмечается, что один человек находится в критическом состоянии из-за сильных ожогов. Другие же отказались ехать в стационар.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Пожарным удалось ликвидировать огонь, а пострадавшим оказывают помощь врачи. Телеканал «Россия 24» отметил, что капитан судна пытался скрыться, но его удалось поймать. Мужчину допрашивают.