Пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Красноярск, возвращается в аэропорт. Причина — трещина в стекле, сообщает информированный источник «Интерфакса».

На борту находятся 114 человек, в том числе шесть членов экипажа, сообщают СМИ. Сейчас самолет вырабатывает топливо для безопасной посадки.

«Командир воздушного судна рейса SU 6573 принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам в связи с подозрением на растрескивание стекла в кабине пилотов», — сообщила «360» авиакомпания «Россия».

По регламентам оперативных служб аэропорта Пулково, была объявлена нештатная посадка, уточнили в компании. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Авиакомпанией оперативно принято решение о замене воздушного судна. Самолет в Красноярск отправится после 22.30 Московского времени.

UPD

Самолtт с трещиной в стекле приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров пересадят на другой лайнер.