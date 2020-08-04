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    04 августа 2020, 22:10

    Самолет Петербург — Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле

    Наталья Жуковская , Татьяна Майорова

    Пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Красноярск, возвращается в аэропорт. Причина — трещина в стекле, сообщает информированный источник «Интерфакса».

    На борту находятся 114 человек, в том числе шесть членов экипажа, сообщают СМИ. Сейчас самолет вырабатывает топливо для безопасной посадки.

    «Командир воздушного судна рейса SU 6573 принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам в связи с подозрением на растрескивание стекла в кабине пилотов», — сообщила «360» авиакомпания «Россия».

    По регламентам оперативных служб аэропорта Пулково, была объявлена нештатная посадка, уточнили в компании. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Авиакомпанией оперативно принято решение о замене воздушного судна. Самолет в Красноярск отправится после 22.30 Московского времени.

    UPD

    Самолtт с трещиной в стекле приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров пересадят на другой лайнер.

    Новости SMI.FM