Из-за сильных дождей в Италии рухнула эстакада

Сильные дожди в Италии вызвали оползни, из-за которых обрушится 30-метровый участок эстакады на трассе A6, связывающей города Турин и Савона. Также образовался провал на магистрали A21, на подъезде к Турину.

По данным национальной пожарной службы, виадук обвалился в воскресенье, 24 ноября. Вода подмыла опоры эстакады, вызвав грязевой оползень.

Несмотря на то, что рухнул только один пролет моста, движение по трассе закрыли в обоих направлениях.

Провал на автостраде А21 также вызвал перекрытие движения, сообщил Atnews. Ситуацию оценивают дорожные службы.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. В момент обрушения конструкций машин на них не было.

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Регион Лигурия, в котором произошло ЧП, переживает очередную волну непогоды, как и остальные области на севере Италии. В воскресенье там и в соседнем Пьемонте объявили красный уровень погодной опасности.

Из-за непогоды погибла жительница Лигурии, которую унесло течением реки Бормида, вышедшей из берегов.

Сильные дожди отмечаются и на юге Италии. В провинции Калабрия пассажирский поезд застрял в затопленном тоннеле. Спасатели эвакуировали 13 пассажиров.