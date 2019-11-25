Из-за сильных дождей в Италии рухнула эстакада
По данным национальной пожарной службы, виадук обвалился в воскресенье, 24 ноября. Вода подмыла опоры эстакады, вызвав грязевой оползень.
Несмотря на то, что рухнул только один пролет моста, движение по трассе закрыли в обоих направлениях.
Провал на автостраде А21 также вызвал перекрытие движения, сообщил Atnews. Ситуацию оценивают дорожные службы.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. В момент обрушения конструкций машин на них не было.
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Регион Лигурия, в котором произошло ЧП, переживает очередную волну непогоды, как и остальные области на севере Италии. В воскресенье там и в соседнем Пьемонте объявили красный уровень погодной опасности.
Из-за непогоды погибла жительница Лигурии, которую унесло течением реки Бормида, вышедшей из берегов.
Сильные дожди отмечаются и на юге Италии. В провинции Калабрия пассажирский поезд застрял в затопленном тоннеле. Спасатели эвакуировали 13 пассажиров.