Из-за прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек

Прорыв теплотрассы произошел в Ростове-на-Дону. Кипяток попал в квартиры. В результате ЧП пострадали 13 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

Людей получили ожоги ног. Информация о случившемся на улице Малиновского, в доме 18, поступила в 01:20 по московскому времени. Речь шли о прорыве теплотрассы диаметром 1000 миллиметров.

! В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна)», — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели эвакуировали 35 человек, они смогли вернуться в свои квартиры в 03:30 по московскому времени.

Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.