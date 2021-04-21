Из-за пожара в жилом доме Балашихи эвакуированы 15 человек

Пожар произошел в жилом доме в Балашихе. там загорелся второй этажи крыш. Спасатели эвакуировали 15 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло на улице Калинина в двухэтажном доме № 6. Общая площадь пожара — 150 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.

В МЧС ТАСС рассказали, что локализация пожара была объявлена в 06:43. Открытый огонь пожарные потушили в 07:05. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, на месте работают 58 человек и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.