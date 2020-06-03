Из-за пожара около 70 человек вывели из московского хостела

В результате вспыхнувшего пожара в здании хостела на юго-востоке Москвы были эвакуированы около 70 человек. Возгорание началось в столовой при магазине, расположенном на первом этаже. Людей выводили со второго этажа.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Вечером поступила информация о загорании электрокабеля и столового оборудования в столовой при супермаркете, расположенного на Угрешской улице в доме 31, корпус 2. Со второго этажа здания, где располагается хостел, эвакуировано порядка 70 человек», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас очаг возгорания ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщили агентству в пресс-службе главка МЧС России, возгорание произошло на площади два квадратных метра.