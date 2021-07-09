Из-за пожара на складе в Барнауле погибли 2 человека

Два человека погибли, троих удалось спасти в Барнауле, где загорелось здание с пиломатериалами. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в пятницу.

ЧП произошло в административном здании на проспекте Космонавтов. Когда спасатели прибыли на место, из окон первого этажа был виден дым.

«Затрудняло работу на месте происшествия плотное задымление, достаточно сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка. Огонь по горючим материалам распространялся очень быстро», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Сергей Пустынников.

Источник фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В огне оказались мебель и строительные материалы. Трех мужчин успели вывести из здания. На месте спасатели нашли тела двух мужчин. Вероятной причиной их гибели назвали отравление продуктами горения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работали 44 пожарных, 12 единиц техники.

Как написал ТАСС, по указанному адресу находятся несколько компаний. В числе них — «Алтайсиблес». В ее здании, предположительно, и произошло возгорание.