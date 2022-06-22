22 июня 2022, 14:18
Трое военных и гражданский погибли под Владимиром из-за подрыва боеприпаса
Пресс-служба Западного военного округа: трое военных и гражданский погибли под Владимиром
Трое военных и гражданский скончались из-за подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
«22 июня 2022 года при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист», — сказано в заявлении пресс-службы.
Пожар, возникший в хранилище, уже потушен. Сейчас идет проливка хранилища, никакой угрозы для других объектов и рядом находящихся населенных пунктов нет.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.