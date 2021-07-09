Челябинский поселок эвакуируют из-за лесных пожаров. Фото

В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь распространился более чем на 900 гектаров. К одному из поселков пламя подобралось слишком близко — людей решили эвакуировать.

Три очага лесных пожаров пока не могут потушить в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Их площадь составила 916 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой и жаркой погоды.

«Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка Увельского района. Угроза жилым домам снята», — уточнили в ведомстве.

Для защиты нескольких населенных пунктов привлекли авиацию — самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. На случай эвакуации власти подготовили автобусы и пункты временного размещения. На месте направили сводные мобильные отряды ГУ МЧС по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

В Карталинском районе местные власти решили вывезти людей из поселка Запасное. Огонь к нему подошел очень близко.

«Практически осталось метров 300, поэтому приняли решение — эвакуировать жителей. Чтобы остановить огонь — пустили встречный пал. Не знаю, поможет ли, но про себя каждый молится об этом. Задача номер один сейчас — спасти поселки, не дать огню зайти», — процитировал главу района паблик «Типичный Челябинск».

Всего для ликвидации лесных пожаров в регионе привлекли 249 человек и 69 единиц техники.